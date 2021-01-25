İstenmeyen adam Adem Ljajic’in dönüşü muhteşem oldu!

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş’ın Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği maça Adem Ljajic’in geri dönüşü damga vurdu.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Sırp yıldızın attığı gol ve bu süreçte yaşananlar gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 29 yaşındaki oyuncuyu ikinci yarı Mensah’ın yerine oyuna aldı. ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş’ta dönüş hamlesi olarak tercih edilen Ljajic oyuna girdikten kısa bir süre sonra 48’de golünü atarak takımını maça ortak etti.

Ghezzal’ın derinlemesine pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Adem Ljajic, soluna çekti ve dar açıdan çok iyi bir vuruş yaparak Göztepe kalecisi İrfan Can’ı mağlup etti.

219 GÜN SONRA GOL GELDİ

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu. Büyük bir sevinç yaşayan Ljajic ile golden sonra bir sevinç yumağı oluşturan takım arkadaşları birliktelik mesajı verdi.

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GEÇEN HAFTA SİNYALİ VERMİŞTİ

Geçen hafta oynanan Karagümrükspor maçında uzun bir aranın ardından sahaya çıkan Ljajic’in golü VAR incelemesi sonrası elle oynama tespit edilerek iptal edilmişti. Siyah beyazlı takımda omuzlara alınan Ljajic’e başta Josef de Souza olmak üzere tüm arkadaşları müthiş moral ve destek vermişti.

Sergen Yalçın’ın güveni ve takım arkadaşlarının desteğiyle yeniden futbola konsantre olan Sırp yıldız o moralle bu hafta tekrar çıkıp gol atmayı başardı.

YENİ AŞKI İLE KENDİNE GELDİ

Ljajic’in, eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdiği, futbola odaklanamadığı ve bu sebeple performans düşüklüğü yaşadığı belirtiliyordu.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Sırp futbolcunun performansının yükselmesi ve yeniden sahada olmasını oyuncunun Zubejda Buba Beckovic yeni bir aşka yelken açmasına bağlayan paylaşımlarda da bulundu.

İŞTE ADEM LJAJIC İÇİN YAPILAN YORUMLAR:

Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi sevgili büyüklerim size sesleniyorum Zubejda Buba Beckovic’in İstanbul’da yaşaması için tüm imkanlar sağlansın. Ljajic’i arkadaşı ve kadını yıktı ama yine bir kadın, çok dostu yeniden ayağa kaldıracak. Burası Beşiktaş biz kocaman bir Aileyiz — Eri (@mediEagle) January 21, 2021

Ljajić'i çok eleştirdim,amatörce davrandığını işine saygısı olmadığını devamlı yazdım. 37 yaşındaki Atiba'yı örnek almasını yazdım. Ljajić de büyük bir ilerleme var kimse inkar etmesin bu gelişimede Sergen hocanın büyük payı var,çok sevindim gol attığınada Hoşgeldin Adem Ljajić pic.twitter.com/cVFyPRuSeD — Berke Ataman (@berkeataman6) January 24, 2021

Beşiktaş’ın rakiplerine kötü bir haberimiz var. Adem Ljajic geri döndü!#BJKvGÖZ pic.twitter.com/JcyCnKYhpp — Haber Kartalı (@HaberKartali) January 24, 2021

Ljajic bile geri döndü SEN dönmedin… pic.twitter.com/4JhgHZsJl4 — Fergin.JK (@DertliKartall) January 25, 2021

Performans gösteren bir Adem Ljajic, bu takımdaki satılmayacak en önemli oyuncudur. Ljajic iki maçta iki gol atarak geri döndüğünü herkese göstermiştir. Bu saatten sonra “Ayrılık” haberleri tamamen rafa kaldırılmıştır. Gitsin sözleri artık benim gözümde yok hükmündedir… — Eren Hüseyin Polat (@ErenPolat1903) January 25, 2021