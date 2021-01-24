Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında zemin isyanı

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu.

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı’nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Feghouli, kenara alınırken zeminin bozukluğuna tepki gösterdi.

TERİM MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçından önce beIN Sports’a yaptığı açıklamada, Yeni Malatya Stadyumu’nun zorlu şartlara sahip olduğunu belirterek “Yeni Malatyaspor iyi bir takım. Onlar da geçen hafta Hatayspor’u yendiler. Bizim için handikap saha olacak. Bizim gibi pasa dayalı oynayan takımlar için büyük bir handikap. Her zamanki gibi Galatasaray’ın isteği ve hedefi 3 puan olacaktır” demişti.

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