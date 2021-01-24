Sergen Yalçın: ‘3 maç bana bile ağır geliyor, oyunculara neden gelmesin?’

Süper Ligin 21inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepeyi 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ocak ayında zor bir periyottan geçtiklerini belirten Sergen Yalçın, “Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarının son maçıydı. Bugün zor bir maçtı. Rakibimiz iyi mücadele etti. Oyuna da ortak oldular. Takım olma özelliğimiz ortaya çıktı. Ljajic, Gökhan Töre, NKoudou ve Dorukhan’ın oyuna girmesiyle daha da toparlandık. Zor da olsa önemli bir galibiyet alıp, lider bitirdik. Bizim için önemliydi. Zor bir süreçten geçerek buraya geldik. Kötü başladığımız sezondan sonra toparlanan, iyi oynayan, mücadele eden, oyunsal anlamda güçlü olan bir Beşiktaş var. Hak ettiğimiz yerde bitirdik. Bazı maçları kazanmak zordur. Takım 7 günde 3 maç oynadı. Her maç 110 kilometrenin üstünde koşuyor. Bu kolay bir iş değil. Bugün ikinci yarıda da normal olarak bu yorgunluk gözüktü. Hamleler yaparak oyuncuları diri tutmaya çalışıyoruz. Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor, herkes için zor olacak. İyi konsantre olmak zorundayız, iyi mücadele etmek zorundayız. Bunları yaptığımız sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ligin ikinci yarısını da burada bitiririz” dedi.

“Puan ortalamasının 2 ve üzerinde olması gerekiyor”

Büyük takımda çalışmanın zorluklarına dikkat çeken Yalçın, “Büyük takımda çalışıyorsanız minimum 2 puan ortalama ile gitmek zorundayız. 2 ve üstü bizim için yeterli. Kazandığımız maçların ardından o puan ritüelini yakaladık. İkinin üzerindeyiz. Bana göre yeterli bir ortalama. Bunu devam ettirebilirsek ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz” diye konuştu.

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“Santrfor almak istiyoruz”

Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin aralarına döndüğünü hatırlatan Yalçın, “İyi antrenman yapmaya başladılar, fit duruma geliyorlar. Onlardan faydalanacağız. İkisine de yeni transfer olarak bakıyoruz. Santrfor bölgesine transfer istiyoruz. Şartlar uygun olur mu bakacağız. Ben raporumu daha önce verdim. Uygun olursa santrfor istiyoruz. Bu benim konum değil, başkan ve yönetimin konusu. Olursa olur, olmazsa kadromuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir takım çantada keklik değil”

Hiçbir takımın çantada keklik olmadığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

“Ben kenarda olduğum halde 3 maç bana bile ağır geliyor. Oyunculara neden gelmesin? Hepsi 10 kilometrenin üstünde koşuyor. Kolay değil. Çocuklar en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün ikinci bölümde oyun temposu düştü. Bu da normal. Yorgunluk bizi biraz etkiledi. İlk yarı rakip bir kere geldi, gol oldu. Oyuna iyi başladık. 2 tane golümüz VAR’dan döndü. Erken gol atsak değişik bir oyun olabilirdi. Gol yediğimiz zaman takım reaksiyon gösteriyor. Çocuklar çaba sarf ediyor. Maçları kazanmak kolay değil. Hiçbir takım çantada keklik değil. Puan için elinden geleni yapıyor takım. Zorlanmak, bu sorunları yaşamak normal.

“Bu pozisyonda çalışmak zor”

Avrupa’daki teknik direktörler arasında beşinci sırada olduğu hatırlatılan Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: “Avrupa boyunu bilmiyorum. Bu pozisyonda olmak benim için mutluluk verici. Ben geçen sene göreve başladıktan sonra pandemi başladı. Zor bir dönemde geldik. Zor bir iş yapıyoruz. Büyük takımlarda çalışmak çok zor. İyi sonuçlar almaya mecbursunuz. Bu pozisyonda çalışmak çok zor. Ben, ekibim, oyuncular elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

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