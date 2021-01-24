Mesut Ol kampanyası Alman basınında yankı buldu

Fenerbahçe'nin Mesut Özil için başlattığı SMS kampanyası Almanya'da da büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi Özil’in Fenerbahçe’de 2024’e kadar 15 milyon Euro’nun üzerinden kazancının olacağını yazdı.

”520 milyon Euro’nun üzerinde borcu olan geleneksel Türk kulübü için oldukça büyük bir para” ifadelerinin kullanıldığı haberde sarı lacivertlilerin ‘Mesut Ol’ kampanyasına da yer verildi. Mesut Özil’in maliyeti için başkan Ali Koç’un taraftarlardan destek beklediğinin belirtildiği haberde projenin SMS yoluyla bir bağış kampanyasına dönüştürüldüğü belirtildi.

2 MİLYON EURO’LUK KATKI BEKLENİYOR

Başkan Ali Koç’un ‘Mesut Ol’ SMS kampanyası ile ilgili, “Hayranlarımızdan bir ricamız var. Lütfen bizi desteklemeye devam edin, mali desteğinize de bağlıyız. İmza gününde sizden bir rekor kırmanızı isteyeceğim. SMS kampanyası ile. Belki 300.000, 500.000 veya hatta belki bir milyon metin mesajı bir araya gelir. Bu destek bize çok iyi gelecek” ifadelerine de yer veren Almanlar sarı lacivertli taraftarlardan 2 milyon Euro’luk katkı beklendiğinin altını çizdi.

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DAHA ÖNCEKİ BAĞIŞ KAMPANYALARI HATIRLATILDI

Fenerbahçe için bağış toplama kampanyalarının Türkiye’de yeni bir proje olmadığını belirten Bild, geçtiğimiz yıl “Fener Ol” kampanyasına bir çok ünlü ismin katıldığını ve 6 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir elde edildiğini belirtti. İstanbul’un diğer büyük kulüpleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın da geçmişte taraftarlarından bağış istediğini yazan ünlü gazete Londra’dan İstanbul’a gelen ve bir kaç gün içinde resmi imzayı atması beklenen Mesut Özil için 1 milyon formanın sezon sonuna kadar satılacağını yazdı.