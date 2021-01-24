Manchester United Liverpool maçı nefes kesti

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. Tur maçında Manchester United, Old Trafford’da Liverpool’u 3-2 yenerek tur atlayan takım oldu. Karşılaşmada Manchester United’ın hücumcuları Rashford ve Greenwood muhteşem performans gösterdi. İki gol atan Salah ise, Liverpool’a turu getiremedi.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Liverpool karşısında Manchester United, kontra atak futbolunun en güzel örneklerini verdi. İki takımın da denk sayıda pozisyonlar bulduğu, Cavani’nin bir topunun direkten döndüğü karşılaşmada Manchester United’ı galibiyete taşıyan goller Greenwood, Rashford ve Bruno Fernandes’ten geldi. Liverpool’da Salah’ın attığı iki gol tur için yeterli olmadı.

Maça iyi başlayan Liverpool, Firmino’nun harika pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Salah’ın topun dibine girerek yaptığı şık vuruş 18. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. Liverpool atağında kaptırılan top sonrası çok hızlı hücuma çıkan Manchester United, Rashford’ın uzun mesafeli pasında topla buluşan Greenwood’un çaprazdan çektiği şutla 26. dakikada beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya Manchester United fırtına gibi başladı. Ev sahibi ekip, temponun oldukça yüksek olduğu ikinci yarının hemen başında, rolleri değiştiren Rashford ve Greenwood ile öne geçti. İlk golün pasını veren Rashford, ilk golü atan Greenwood’dan aldığı pası iyi değerlendirdi ve takımını 48. dakikada öne geçirdi. Salah, yine Firmino’nun asistinde 58. dakikada Liverpool’a beraberliği getirdi.

Maçın skorunu, 78. dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruş belirledi. Ceza sahası sol köşesinde kazanılan vuruşta topun başına geçen Portekizli yıldız, muhteşem bir vuruşla Manchester United’ı bir kez daha öne geçirdi. Maçın kalan kısmında savunmaya çekilen Manchester United, geliştirdiği bir hızlı atakta ise gole çok yaklaştı. Bruno Fernandes’in ortasına harika yükselen ve havada bir süre asılı kaldıktan sonra kafa vuruşunu yapan Cavani, direğe takıldı.

Son 10 dakikada Manchester United kalesinde yoğun baskı kuran Liverpool, beraberliği yakalayacak golü bulamadı. Dev maçı 3-2 kazanan Manchester United, tur atladı.

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