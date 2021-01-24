MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Antalyaspor

Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İzleyenlere seyir zevki vermeyen maçta 90 dakika boyunca toplam 14 şut çekilirken, Konyaspor karşılaşmayı isabetli şut çekemeden tamamladı. Ev sahibi takım bu beraberlikle ligde 3 maç sonra puanla tanışırken, konuk takım da yenilmezliğini 5 maça çıkardı.

Konyaspor ligin 22. haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından ev sahibi takım 23 puana, konuk takım ise 26 puana yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Jevtovic, Amir (Oğuz Kağan dk. 86), Ömer Ali (Shengelia dk. 86), Musa (Rahmanovic dk. 73), Cikalleshi (Bütüçi dk. 46), Kravets

Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Ali, Eduok, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz (Serdar Gürler dk. 90+2) Fredy, Amilton (Sam dk. 88), Jahovic (Orgill dk. 74)

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Gökdeniz sağ kanattan rakibini çalımlayıp arka direğe ortaladı. Amiton'un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

33. dakikada Ömer Ali'nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen Hakan'a pasını çıkardı. Hakan'ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.

48. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Jevtovic'in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

60. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan ortasına ön direkte Musa topa dokundu. Meşin yuvarlak direkten geri geldi.

64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti. Yerde seken top kaleci Eray'da kaldı.

85. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökdeniz'in şutunda kaleci Eray uzak direğe doğru giden topu uzanıp kontrol etti.

90+1. dakikada Fredy kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.