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Sözcü

Kasımpaşa, Fode Koita’yı kadro dışı bıraktı

Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu Fode Koita, kadro dışı bırakıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncunun bu kararın ardından lacivert-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Güncellenme: 13:20, 24/01/2021
Haberler Futbol
Kasımpaşa, Fode Koita’yı kadro dışı bıraktı

Kasımpaşa'da 6 sezondur forma giyen Fode Koita, kadro dışı bırakıldı. Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alan Koita'nın sakatlığından dolayı uzun süredir takımla beraber olamadığı biliniyordu.

Geçtiğimiz hafta içi tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlamaya hazır hale gelen Fransız oyuncunun yönetim kararı ile kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Daha önce Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın da sakatlık dolayısıyla forma giyemediğini açıkladığı 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından takımda kalmak istemediği aktarılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Koita, lacivert-beyazlılarda 108 maçta görev alırken, 31 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fode Koita Kasımpaşa süper lig