Karagümrük kazandı, Denizlispor’un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi eren Denizlispor, 21. hafta karşılaşmasında aradığı galibiyeti Fatih Karagümrük karşısında da bulamadı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Fabio Borini’nin attığı golle 1-0 öne geçen Karagümrük, soyunma odasına önde giren ekip olurken 78’de Alassane Ndao skoru 2-0’a getiren golü attı.
Ev sahibi ekip Denizlispor 87. dakikada Mikkel Diskerud ile farkı 1’e indiren golü atsa da, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karagümrük sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Karagümrük puanını 30 yaparken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.
- Stat: Denizli Atatürk
- Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
- Yukatel Denizlispor: Pantilimon – Lopes (Dk. 68 Bergdich), Kubilay, Leismann, Özer – Sagal, Murawski, Recep (Dk. 83 Diskerud), Ahmed, Sacko (Dk. 68 Dossevi), Rodallega
- Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 30 Aykut) – Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndao (Dk. 85 Emre), Castro(Dk. 72 Sobiech), Ndiaye, Borini (Dk. 85 Arveladze), Bertolacci, Mevlüt (Dk. 72 Jimmy )
- Goller: Dk. 87 Diskerud (Yukatel Denizlispor) – Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao (Fatih Karagümrük)
- Sarı kartlar: Sagal, Rodallega, Murawski (Yukatel Denizlispor) – Campi, Castro, Borini (Fatih Karagümrük)
İLGİLİ HABER
Galatasaray`da Sofiane Feghouli zemin kurbanı!
- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
- 17. dakikada Sagala'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.
- 22. dakikada Mevlüt'ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini'nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.
- 36. dakikada Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.
- 42. dakikada Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.
- 44. dakikada sağ çaprazdan Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 48. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa sahip olan Kubilay’ın karambolde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.
- 57. dakikada sol çaprazdan gelen ortaya ceza sahası çizgisinde Ahmad’ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gönderdi.
- 78. dakikada Durmaz'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Ndao, sağ çaprazdan kat ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
- 88. dakikada Diskerud, ceza sahasında Rodallega ile paslaştıktan sonra çektiği sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-2