Gaziantep FK, Hatayspor karşısında 90+8’de yıkıldı! Kendi kalesine…

Süper Lig’in 21. haftasında Anadolu’nun formda takımlarından Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Teknik Direktör Marius Sumudica’nın ayrılışıyla art arda kötü sonuçlar alan Gaziantep FK, yeni hocası Ricardo Sa Pinto yönetiminde ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Jefferson’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarının büyük bölümünü önde götüren Gaziantep FK, 90+8’de Junior Maranhao’nun kendi kalesine attığı golle yıkıldı ve Hatayspor skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Ev sahibi ekip Gaziantep FK 35 puana, Hatayspor ise 32 puana ulaştı. Gaziantep FK bir sonraki maçında Galatasaray’ı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.
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- Stat: Gaziantep Kalyon
- Hakemler: Fırat Aydınus,Erdem Bayık ,Candaş Elbil
- Gaziantep FK: Günay Güvenç- Kanabıyık, Olkowski,Oğuz Ceylan,Toşca,Juniur Morais,Jefferson( Dk. 63 Güray Vural) Maxim(Dk. 58 Sousa) Vetrih,Kenan(Dk. 58 Dicko), Muhammet Demir(Dk. 80 Bilal Başacıkoğlu)
- Atakaş Hatayspor: Munir-Popov , Billong,Yusuf,Mesut (Dk. 68 Katranis) Abdurrahman( Dk. 46 Kamara) Ribeiro,Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz) Traore(Dk.90 Muhammet Mert) ,Bupendza, Diouf
- Goller: Dk. 31 Jefferson, Morais (KK) (Gaziantep FK)
- Sarı kartlar: Maxim,Muhammet Demir,Ricrado (Teknik Direktör), Jefferson (Gaziantep FK) -Abdurrahman Canlı, Yusuf (Hatayspor)
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MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (Süper Lig 21`inci hafta)
- Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
- 6. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Jefferson’un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir’de kaldı.
- 16. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola’nın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.
- 31. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet’in rakiplerini geçtikten sonra yaptığı ortaya kale önünde Jefferson kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
- 33. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanı dışında topla buluşan Kenan’ın sert şutu savunmadan döndü.
- 36. dakikada Ribeiro’nun ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde auta gitti.
- 45. dakikada Boupendza rakibinden sıyrılıp kaleye vuruşunu yaptı, top yan direkten döndü.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 57. dakikada Mesut’un uzaktan şutunda Günay’dan seken topu Boupendza tamamlayarak ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.
- 65. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Mesut’un ceza alanına yaptığı tehlikeli orta Günay’da kaldı.
- 72. dakikada Hatayspor’un sol kanattan kullandığı kornerde Diouf kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
- 76. dakikada Selim’in içeriye çevirdiği topu Diouf’tan önce Günay aldı.
- 87. dakikada Hatayspor atağında Kamara’nın çevirdiği topa kale önünde bomboş pozisyonda bulunan Selim dokunamadı.
- 90+6. dakikada sağ kanattan Muhammed’in kullandığı serbest vuruşta Morais’in ters vuruşu ağlarla buluştu. 1-1