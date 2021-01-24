Gaziantep FK, Hatayspor karşısında 90+8’de yıkıldı! Kendi kalesine…

Süper Lig’in 21. haftasında Anadolu’nun formda takımlarından Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Marius Sumudica’nın ayrılışıyla art arda kötü sonuçlar alan Gaziantep FK, yeni hocası Ricardo Sa Pinto yönetiminde ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Jefferson’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının büyük bölümünü önde götüren Gaziantep FK, 90+8’de Junior Maranhao’nun kendi kalesine attığı golle yıkıldı ve Hatayspor skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Ev sahibi ekip Gaziantep FK 35 puana, Hatayspor ise 32 puana ulaştı. Gaziantep FK bir sonraki maçında Galatasaray’ı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.

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