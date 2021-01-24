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Sözcü

Galatasaray’da Sofiane Feghouli zemin kurbanı!

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki maça ev sahipliği yapan Yeni Malatya Stadı, kötü zeminiyle dikkat çekti. Futbolcular zorluk yaşarken, zemin kaynaklı sakatlıklar yaşandı. Feghouli ise 26. dakikada oyuna devam edemedi.

Güncellenme: 16:36, 24/01/2021
Haberler Futbol
Galatasaray’da Sofiane Feghouli zemin kurbanı!

Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Sofiane Feghouli sakatlık geçirip oyundan çıktı.

Yeni Malatya Stadı’nın çok kötü zemininde oynanan mücadelede ilk olarak Belhanda sakatlık geçirdi ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Dakika 26’yı gösterdiğinde ise Feghouli sakatlandı ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Cezayirli futbolcu sakatlık sonrasında kötü zemine isyan etti.

galatasaray Sofiane Feghouli süper lig
Yayınlanma Tarihi:16:35,