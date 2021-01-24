Fethiye’de uluslararası basketbol turnuvası düzenlenecek

Mustafa SARIİPEK/MUĞLA – Rusya'da oynanan CSK Moskova karşılaşması sonrasında Fethiye'ye geçen Fenerbahçe Beko takımını maç öncesinde kaldıkları otelde ziyaret eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kulüp Başkanı İzzet Durak ve Genel Sekreter Yavuz Topateş, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Kafile Başkanı Sertaç Komşuoğlu ile bir araya geldi.

FETHİYE'DE ULUSLARARASI BASKETBOL TURNUVASI KARARI

Kendilerine Fethiye'de gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Sertaç Komşuoğlu, “Moskova dönüşünde Fethiye'de inanılmaz bir ilgiyle karşılandık. Hem başkan bey, hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız bizimle çok ilgilendiler. Her zamanki gibi yine kazanmak istiyoruz. Ama şunu görüyoruz; Fethiye gerçekten bir basketbol merkezi olmuş. Gerçek bir sporsever olan belediye başkanımıza söz verdik, önümüzdeki sezon öncesinde Fethiye'de düzenlenecek uluslararası bir basketbol turnuvasına biz de destek vereceğiz. Buraya çok yorgun gelmiştik ama gördüğümüz ilgi ve sevgiyle tüm yorgunluğumuzu attık” dedi.

KARACA: DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİ VE KONGRE ÜLESİYİM

Fenerbahçe TV'ye röportaj veren CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Doğuştan Fenerbahçeli ve aynı zamanda kongre üyesi olarak, değerli konuğumuz Fenerbahçe'yi CSKA Moskova karşısındaki olağanüstü başarısından dolayı kutluyorum. Dünyaya mâl olmuş Fenerbahçe ile Fethiye'de oynamaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Hak eden kazansın diyoruz. Tabii ki umarım kazanan Fethiye olur. Daha önce de yine Türkiye'ye mal olmuş iki büyük kulübümüz Galatasaray ve Beşiktaş'ı burada ağırlamıştık. Hatta onları yenme başarısını göstermiştik. Fethiye'yi basketbol şehri yapma yönünde adım adım ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.