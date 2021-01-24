Fenerbahçe’den KAP’a Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcu Mesıt Özil’in transferi konusunda, Arsenal ve yıldız futbolcu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüp KAP’a konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.”
Yıldız futbolcunun bugün akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.
Bilgilendirme
Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/qcdBXdHmFs
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021