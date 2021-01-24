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Fenerbahçe’den KAP’a Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi konusunda KAP'a açıklamada bulundu.

Güncellenme: 17:06, 24/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’den KAP’a Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcu Mesıt Özil’in transferi konusunda, Arsenal ve yıldız futbolcu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp KAP’a konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.”

Yıldız futbolcunun bugün akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmana katılması bekleniyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil
Yayınlanma Tarihi:17:02,