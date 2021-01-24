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Sözcü

Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray’ın kampanyasına bağış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' isimli bağış kampanyasına destek verdi.

Güncellenme: 11:40, 24/01/2021
Haberler Futbol
Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray’ın kampanyasına bağış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray’ın başlattığı ‘Aslan Gibi Sponsor’ kampanyasına bağışta bulunduğunu duyurdu.

Yaptığı bağışın dekontunu, bağış miktarını gizleyerek paylaşan İmamoğlu, “İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:11:20,