Dünyanın en fazla gol atan futbolcusu kim? Ronaldo, Bican ve Pele üçgeni…

Alican ÖZCAN | Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, çarşamba günü İtalya Süper Kupası’nda 760. golüne ulaşırken, tüm zamanların en golcü futbolcusu Josef Bican’ı geride bıraktı. Ancak Portekizli yıldızın, efsane Bican’ı gerçekten yakalayıp yakalayamadığı konusu dünya çapında tartışmalara neden oldu.

Peki, bu tartışma neden ortaya çıkıyor?

Ronaldo’nun bütün maçlarına dair belgelere rahatça ulaşılabildiği için attığı gol sayısının yanlış olma ihtimali bulunmuyor. Çoğu televizyonda yayınlandı veya en azından güvenilir şekilde kayıtlara geçmiş. Portekizli forvet, Sporting’de 5, Manchester’da 118, Real Madrid’de 450, Juventus’ta 85 ve milli takımda 102 gol atarak toplam 760 gole ulaştı.

Ancak tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin üst sıralarındaki diğer oyunculara ait bireysel veriler sorgulanmaya açık. Örneğin, Çek Futbol Federasyonu, 1930’ların ve 1940’ların Slavia Prag efsanesi Bican’ın 1931-1955 yılları arasında toplam 821 gol attığını iddia ediyor. O döneme ait kayıtların güvenilir olmaması ve yetersiz bilgi nedeniyle, Bican’ın aktif futbolculuk kariyeri boyunca kaç gol attığını doğru şekilde belirlemek çok zor. Çek Futbol Federasyonu’nun verdiği sayı, hem FIFA hem de futbol tarihi istatistiklerinin çevrimiçi veri tabanı olan Rec.Sports.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) tarafından listelenen gol sayısıyla aynı.

İLGİLİ HABER Messi Pele`nin rekorunu kırdı

FIFA’daki biyografisine göre; 2001 yılında hayatını kaybeden Bican 530 maçta 805 gol attı. Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış ve dünya çapında tanınan RSSSF sitesi de bu sayıları doğruluyor, ancak yine de güvenilir veri eksikliği nedeniyle Bican’ın gol sayısını teyit edemediklerini belirtiyor. RSSSF’nin istatistiklerinde, ister dostluk maçı, ister profesyonel karşılaşma olsun herhangi bir maçta oyuncuların attığı goller dikkate alınıyor. Örneğin, Bican’ın golleri arasına, amatör düzeyde ve FIFA tarafından onaylanan turnuvalara katılmayan bölgesel takımlar Prag veya Moravya ile attığı goller de ekleniyor.

FIFA, 25 Eylül 2020’de resmi sitesinde yayınladığı bir notta şu ifadeleri kullanıyor: “Bican, 530 maçta 805 gol atarak kariyerinde maç başına 1.52 gol ortalamasına ulaştı. Bu Romario, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan daha iyi bir istatistik.”

The best goalscorer in football history?

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021