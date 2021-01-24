Dünyanın en fazla gol atan futbolcusu kim? Ronaldo, Bican ve Pele üçgeni…

Alican ÖZCAN | Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, çarşamba günü İtalya Süper Kupası’nda 760. golüne ulaşırken, tüm zamanların en golcü futbolcusu Josef Bican’ı geride bıraktı. Ancak Portekizli yıldızın, efsane Bican’ı gerçekten yakalayıp yakalayamadığı konusu dünya çapında tartışmalara neden oldu.

Peki, bu tartışma neden ortaya çıkıyor?

Ronaldo’nun bütün maçlarına dair belgelere rahatça ulaşılabildiği için attığı gol sayısının yanlış olma ihtimali bulunmuyor. Çoğu televizyonda yayınlandı veya en azından güvenilir şekilde kayıtlara geçmiş. Portekizli forvet, Sporting’de 5, Manchester’da 118, Real Madrid’de 450, Juventus’ta 85 ve milli takımda 102 gol atarak toplam 760 gole ulaştı.

Ancak tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin üst sıralarındaki diğer oyunculara ait bireysel veriler sorgulanmaya açık. Örneğin, Çek Futbol Federasyonu, 1930’ların ve 1940’ların Slavia Prag efsanesi Bican’ın 1931-1955 yılları arasında toplam 821 gol attığını iddia ediyor. O döneme ait kayıtların güvenilir olmaması ve yetersiz bilgi nedeniyle, Bican’ın aktif futbolculuk kariyeri boyunca kaç gol attığını doğru şekilde belirlemek çok zor. Çek Futbol Federasyonu’nun verdiği sayı, hem FIFA hem de futbol tarihi istatistiklerinin çevrimiçi veri tabanı olan Rec.Sports.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) tarafından listelenen gol sayısıyla aynı.

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FIFA’daki biyografisine göre; 2001 yılında hayatını kaybeden Bican 530 maçta 805 gol attı. Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış ve dünya çapında tanınan RSSSF sitesi de bu sayıları doğruluyor, ancak yine de güvenilir veri eksikliği nedeniyle Bican’ın gol sayısını teyit edemediklerini belirtiyor. RSSSF’nin istatistiklerinde, ister dostluk maçı, ister profesyonel karşılaşma olsun herhangi bir maçta oyuncuların attığı goller dikkate alınıyor. Örneğin, Bican’ın golleri arasına, amatör düzeyde ve FIFA tarafından onaylanan turnuvalara katılmayan bölgesel takımlar Prag veya Moravya ile attığı goller de ekleniyor.

FIFA, 25 Eylül 2020’de resmi sitesinde yayınladığı bir notta şu ifadeleri kullanıyor: “Bican, 530 maçta 805 gol atarak kariyerinde maç başına 1.52 gol ortalamasına ulaştı. Bu Romario, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan daha iyi bir istatistik.”

The best goalscorer in football history? The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches. Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

Gol sayıları neden farklı?

Tıpkı Bican’da olduğu gibi, Pele’nin atttığı gollerin tam sayısını tartışırken ve incelerken de benzer sorunlar ortaya çıkıyor. Üç kez Dünya Kupası kazanan Pele’nin resmi gol sayısı 767. Ancak bu konuda itirazda bulunanların başında Brezilyalı efsane geliyor. Futbolculuk döneminde Santos ve New York Cosmos forması giyen Pele’nin gol sayısı, hangi kaynağa danışmayı seçtiğinize ve hangi gollerin önemli olduğuna bağlı olarak değişebiliyor.

Açıkçası Pele, toplam 1283 gol attığı konusunda ısrarcı. FIFA ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, Pele’nin kariyer istatistiklerini 1363 maçta 1281 gol olarak açıkladı. Ancak FIFA bunu revize ederek Pele’nin gol sayısını “1200’den fazla” olarak genelledi. Bunun nedeni, Pele’nin kişisel gol sayısının genç takım maçları, hazırlık maçları ve gösteri maçlarında atılan golleri içermesi ve bu kategorideki gollerin hiçbirinin çağdaş dönemde futbolcuların resmi toplam gol sayısının bir parçası olarak sayılmaması.

Guinnes Dünya Rekorları’nda ise, Pele’nin gol sayısı 1363 maçta 1279 olarak yer alıyor. FIFA’nın belirttiğinden 2 gol daha az. Çünkü Pele’nin 1977’de New York Cosmos’da kariyerini resmen bitirdikten sonra, Santos için oynadığı özel maçlarda attığı iki golü kabul etmediler. RSSSF ise tamamen farklı bir gol sayısı öne sürüyor. Pele’nin 831 maçta 767 “resmi” gol attığı, hazırlık maçları eklendiğinde 1375 maçta 1284 gol attığı listeleniyor.

Dijitalleşme öncesi çağda toplanana verilerin doğası göz önüne alındığında, hangi rakamın yüzde 100 güvenilir olduğunu bilmek zor.

Ya Romario?

RSSSF, bir başka Brezilyalı efsane futbolcu Romario’nun 772 resmi gol attığını söylerken, diğer kaynaklar 743 gol attığını belirtiyor. Ancak eski Barcelona ve Flamengo futbolcusu, 1000’den fazla gol atmasıyla ünlü. Hatta geçmişte attığı golleri araştırması için bir ekip kurmuştu. Ve yapılan araştırmaların sonucu, 2007 ‘de 41 yaşındayken Vasco de Gama formasıyla penaltıdan attığı golün 1000. golü olduğu görüşüne yönlendirdi.

Golün atıldığı 48. dakikada maç tamamen durdurulmuş ve stadyumda kutlamalar yapmıştı. Hatta Vasco Başkanı Eurico Miranda, arkasında 1000 yazan bir formayı Romario’ya hediye etmişti ve 20 dakikalık kutlamadan sonra maç devam etti. Ne yazık ki, tüm ihtişam ve romantizme rağmen, Romario’nun toplam gol sayısı bir hala tartışmalı. Çünkü Romario’nun araştırmacıları, Brezilyalı futbolcunun dostluk maçlarında ve resmi olmayan gösteri maçlarında attığı golleri de saydı.

Kabullenmesi zor da olsa…

Genel olarak bakılırsa, Romario tüm resmi maçlarda 745 ‘resmi’ gol atmasıyla tanınıyor. Yine de, Pele’nin ve Romario’nun 1000 gol atmadığını kabullenmek Brezilyalılar için biraz zor gibi görünüyor… Kesin sayılara bakılmaksızın, Pele’nin futbolseverlerden aldığı sevgi ve saygı ise tartışmaya açık değil. Ona ‘Kral’ diyorlar ve her zaman böyle olacak. Brezilya formasıyla 14 final maçında 12 gol atarak üç Dünya Kupası kazandığı gerçeği daima kayıtlarda kalacak. Pele, 1969’da kariyerinin 1000. golü olarak kabul edilen golü sadece 29 yaşındayken attı. Santos formasıyla Vasco de Gama ağlarına penaltıdan kaydettiği golü, Maracana tribünlerindeki 80 bin kişi canlı olarak izledi.

Sonuç

Açıkça görülüyor ki, Cristiano Ronaldo’nun ne zaman tam olarak dünyanın en çok gol atan futbolcusu olacağını ya da belki de olduğunu bilemeyeceğiz. Eski kayıtlar o kadar güvenilmez ki, tarihsel golleri tam olarak belirleme girişimini büyük ölçüde sonuçsuz kılıyor. Bununla birlikte, moden futbol taraftarları olarak, Ronaldo’nun maçlarını izlediğimizde, en azından tüm zamanların en iyi golcülerinden birini izleme fırsatına sahip olduğumuz gerçeğine sahibiz. Bu ender ve değerli bir durum. Yine de Ronaldo 768. ve ya 822. golüne ulaşır ulaşmaz tartışmalar yeniden alevlenecek. Belki de 1284. golünde…

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