Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup’ta turladı

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı FA Cup 4. Tur maçında, Leicester City deplasmanda Brentford’a konuk oldu.

Championship takımlarından Brentford, 6. dakikada Mads Bech Sorensen’in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan konuk ekip Leicester City, 46. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle skoru eşitledi.

Dakika 51’de Tielemans’ın penaltıdan ve 71’de James Maddison’ın attığı gollerle 3-1’lik üstünlüğü yakalayan Leicester City, bu skorla tur atlayan taraf oldu.

Sezon başında Leicester City’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu sezon Premier Lig’de sadece 6 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Avrupa Ligi’ndeki 6 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki milli yıldız, FA Cup’taki ilk maçında golle tanıştı.

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