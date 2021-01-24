CANLI | Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Hafta içi 6-1’lik Denizlispor galibiyetiyle moral bulan sarı kırmızılılar Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanarak lider Beşiktaş ile puan farkını eritmenin peşinde. Ligde son 3 maçını kazanan Yeni Malatyaspor kritik 90 dakikada kupada elendiği Galatasaray’dan rövanşı almak istiyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3’ünde mağlup olan Fatih Terim’in ekibi, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

İŞTE İLK 11’LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı canlı anlatımı (Sayfayı yenilemek için tıklayın)

51′ Galatasaray’ın Emre Akbaba’yla sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Malatya’da ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

41′ Yeni Malatyaspor ceza alanının dışında yaşanan ikili mücadelede Chebake ve Emre Kılınç yerde kaldı.

24′ Sofiane Feghouli sekerek kenara geldi. Sakatlanan Feghouli’nin yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Feghouli sakatlandıktan sonra kötü zemine isyan etti.

17′ Yeni Malatyaspor sağ kanattan geliştirdiği ani atakla etkili olmak istedi, Chebake’in ortasında top doğrudan auta gitti.

Yeni Malatyaspor 10’uncu dakikada çok etkili geldi. Umut Bulut’un ortasında Acquah’ın kafa vuruşunda Muslera iyi yer tuttu ve topa sahip oldu.

Adem’in pasıyla son çizgiye inen Hadebe’nin ortasında Donk’a çarpan top kornere çıktı.

Yeni Malatya’daki zorlu karşılaşma Galatasaray’ın santrası ile başladı.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı bugün saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. TFF Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçında VAR hakemliğini Burak Şeker’e verdi.

GALATASARAY’DA 6 EKSİK

Galatasaray’da 6 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.Sarı Kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

MALATYASPOR’DA BOYKOT KRİZİ YAŞANDI

Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi boykot krizi yaşandı, oyuncular perşembe günü idmana çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar’ın kulüpten yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi üzerine yönetimi boykot etmek için belirlenen saatte antrenmana katılmadıkları bildirildi. Başkan Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde oyuncuların paralarını ödemek için kaynak arayışında olduklarını açıklamıştı.

BELHANDA VE LUYİNDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti. Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

YENİ MALATYASPOR SAHASINDA GALATASARAY'A GEÇİT VERMİYOR

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.