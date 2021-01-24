CANLI | Beşiktaş Göztepe

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan…
Ligde sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef 3 puan… Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında galibiyet hedefliyor.
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Beşiktaş 2-1 Göztepe
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, N’Koudou, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Rıdvan, Serdar, Gökhan
GÖZTEPE: İrfan Can, Mihojevic, Titi, Halil, Soner, Ndiaye, Tripic, Zulj, Berkan, Obinna, Paluli
YEDEKLER: Megyeri, Kerim, Aşpaslan, Kubilay, Ideye, Diabate, Atınç, Burekovic, Beykan, Napoleoni
Beşiktaş'ta corona virüsüne yakalanan bir futbolcu dışında eksik bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.
Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve Beşiktaş, Göztepe maçından 7 gün sonra sahasında Trabzonspor maçıyla 2’nci yarıya başlayacak.
Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, 16. haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil… 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe’yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında…
İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı.
İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı.
Beşiktaş, kötü başladığı ligde 8. haftadaki Gaziantep FK maçından sonra yükselişe geçti ve 12. sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini de 8 hafta önce Aytemiz Alanyaspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.
Alanyaspor maçından sonra yenilmeyen Sergen Yalçın’ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu 8 maçta 24 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü ve 8 hafta önce artı 2 olan averajını artı 23’e çıkardı.