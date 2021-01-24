CANLI | Beşiktaş Göztepe

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Göztepe ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan…

Ligde sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef 3 puan… Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında galibiyet hedefliyor.

CANLI ANLATIM

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Beşiktaş 2-1 Göztepe

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 15′ Ghezzal’ın ortasında Aboubakar’ın boş durumda uçarak yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Ghezzal’ın ortasında Aboubakar’ın boş durumda uçarak yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti. 19′ Kale sahası içinde oluşan karambolde kaleci İrfan Can çizgiden çıkardı. Kale alanı içinde peş peşe yapılan vuruşların ardından son olarak Larin’in dokunuşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

Kale sahası içinde oluşan karambolde kaleci İrfan Can çizgiden çıkardı. Kale alanı içinde peş peşe yapılan vuruşların ardından son olarak Larin’in dokunuşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakem pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. 33′ Ghezzal’ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Anca VAR odasında gelen uyarı sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ghezzal’ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Anca VAR odasında gelen uyarı sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. GOL! 39′ Çalımlarla ceza sahasına giren Zulj’un şutu Ersin’den döndü. Dönen topu iyi takip eden Tripic, topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2′ İlk yarı sona erdi.

İlk yarı sona erdi. 46′ İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı. GOL! 48′ Ghezzal’ın pasında sol çaprazda ceza sahasına giren Ljajic’in sert vuruşu ağlara gitti. 1-1

60′ Kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye’nin çalım denemesinde Ersin topun sahibi oldu.

Kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye’nin çalım denemesinde Ersin topun sahibi oldu. 73′ Aboubakar ile duvar pası yapan N’Koudou’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

Aboubakar ile duvar pası yapan N’Koudou’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. GOL! 77′ Gökhan Töre’nin ortasında Aboubakar’ın uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, N’Koudou, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Rıdvan, Serdar, Gökhan

GÖZTEPE: İrfan Can, Mihojevic, Titi, Halil, Soner, Ndiaye, Tripic, Zulj, Berkan, Obinna, Paluli

YEDEKLER: Megyeri, Kerim, Aşpaslan, Kubilay, Ideye, Diabate, Atınç, Burekovic, Beykan, Napoleoni

Beşiktaş'ta corona virüsüne yakalanan bir futbolcu dışında eksik bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

DEVRE ARASI YOK

Takım sayısının 21 olması ve takvimin sıkışıklığından dolayı, lige ara verilmeyecek ve Beşiktaş, Göztepe maçından 7 gün sonra sahasında Trabzonspor maçıyla 2’nci yarıya başlayacak.

Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, 16. haftada ele geçirdiği liderliği bırakmak niyetinde değil… 41 puanla ligin lideri konumunda olan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra Göztepe’yi de yenerek ilk devreyi lider bitirmek amacında…

GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı.

İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, kötü başladığı ligde 8. haftadaki Gaziantep FK maçından sonra yükselişe geçti ve 12. sıradan liderliğe kadar yükseldi. Bu süre içinde oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son yenilgisini de 8 hafta önce Aytemiz Alanyaspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

Alanyaspor maçından sonra yenilmeyen Sergen Yalçın’ın öğrencileri 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu 8 maçta 24 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü ve 8 hafta önce artı 2 olan averajını artı 23’e çıkardı.