Brezilya’da uçak düştü, kulüp başkanı ve dört futbolcu hayatını kaybetti!

2021 yılının ilk büyük trajedisi Brezilya’da yaşandı. Güney Amerika ülkesinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta Brezilya Serie D takımlarından Palmas’ın Başkanı ve dört futbolcunun olduğu açıklandı.

Pazartesi günü oynayacakları Villa Nova maçına uçakla gitmek isteyen Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ve dört futbolcu Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari’nin (23) yanı sıra uçak pilotu Wagner’in hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.

— O Curioso do Futebol (@ocuriosofutebol) January 24, 2021

@bonde_doale @AlexFrutuoso @plihalespn @raphaelrezende Saiba quem são os quatro jogadores falecidos no acidente de avião do Palmas https://t.co/StMKQyrA1U pic.twitter.com/iJUx5n7cew

Kulüpten yapılan açıklamada can kayıpları doğrulanırken, Brezilya ve birçok dünya kulübü taziye mesajı yayınladı.

Öte yandan Villa Nova kulübü yayınladığı başsağlığı mesajında “Uçak kazası haberii üzüntü ile karşılıyoruz. Mağdurların tüm dostlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Maçın ertelenmesi talebini kabul ediyoruz ve bir sonraki maçımızda hayatını kaybedenler için anma düzenleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

O Clube de Regatas Brasil lamenta, com profundo pesar, o acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do comandante Wagner. pic.twitter.com/ksdxcjwvC1

— CRB (@CRBoficial) January 24, 2021