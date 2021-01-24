Brezilya’da uçak düştü, kulüp başkanı ve dört futbolcu hayatını kaybetti!

2021 yılının ilk büyük trajedisi Brezilya’da yaşandı. Güney Amerika ülkesinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta Brezilya Serie D takımlarından Palmas’ın Başkanı ve dört futbolcunun olduğu açıklandı.

Pazartesi günü oynayacakları Villa Nova maçına uçakla gitmek isteyen Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ve dört futbolcu Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari’nin (23) yanı sıra uçak pilotu Wagner’in hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada can kayıpları doğrulanırken, Brezilya ve birçok dünya kulübü taziye mesajı yayınladı.

Öte yandan Villa Nova kulübü yayınladığı başsağlığı mesajında “Uçak kazası haberii üzüntü ile karşılıyoruz. Mağdurların tüm dostlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Maçın ertelenmesi talebini kabul ediyoruz ve bir sonraki maçımızda hayatını kaybedenler için anma düzenleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

O Clube de Regatas Brasil lamenta, com profundo pesar, o acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do comandante Wagner. pic.twitter.com/ksdxcjwvC1 — CRB (@CRBoficial) January 24, 2021

Uçak, Palmas’a 60 kilometre mesafedeki Luzimagnues’teki pistten kalktıktan hemen sonra düştü ve anında alev aldı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri anında alana gelse de, kurtulan kimse olmadı.

2016 yılında yine Brezilya’da yaşanan uçak kazası nedeniyle, Chapecoense takımının neredeyse bütün üyeleri hayatını kaybetmişti.