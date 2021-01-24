Beşiktaş bu sezon ilk kez

Süper Ligin 21. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepeyi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanma başarısı gösterdi.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakibin savunmasını aşmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Göztepe karşısında bu tabuyu yıkmayı başardı. 39. dakikada Tripicin golüyle devreye 1-0 geride giden siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı. Geriye düştüğü maçlarda bu sezon sonuç almakta zorlanan ve bu sezon yenik duruma düştüğü maçlarda galip gelemeyen siyah beyazlılar, Göztepe karşısında bu şanssızlığına son verdi.

SERİ DOKUZ MAÇA ÇIKTI

Bu sezon ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 galibiyet alarak eleştiri oklarının hedefinde olan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 16 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 44 puana ulaştı ve liderliğe kuruldu.

Beşiktaş, 12. haftada Alanyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş bu maçlarda 8 galibiyet alırken, bir kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park’ta oynadığı üst üste sekizinci lig maçından da galip ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş, Göztepe maçında sahasında beş maç aradan sonra ilk kez gol yedi.

Siyah-beyazlılar 9. haftada Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından Kasımpaşa'yı 3-0, BB Erzurumspor'u 4-0, Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü.

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