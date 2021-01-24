Berat Özdemir ilk maçında büyüledi

Berat Ayberk Özdemir, Trabzonspor’un devre arasında şu ana kadar yaptığı tek transfer… 22 yaşındaki ön libero Bordo-Mavili formayı ilk olarak hafta içinde Konya karşısında giymiş, 74’te Abdulakdir Ömür’ün yerine oyuna girmişti. Berat, cumartesi günü Baker’ın cezalı olması nedeniyle ilk kez 11’de sahaya çıktı ve eski takımı Gençlerbirliği’ne karşı mücadele etti.

BAŞKENT’TE GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Abdullah Avcı’nın oyunu geriden kurma görevini verdiği genç yıldız Başkent’te göz doldurdu. Takım arkadaşlarıyla uzun zamandır birlikte oynuyormuş gibi rahat olduğu gözlenen Berat’ın başarısı istatistiklere de yansıdı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8’inden galip ayrılan genç oyuncu, 4 kez de top kaparak rakibin atak üretmesine izin vermedi.

Berat ilk maçındaki oyunuyla formayı kolay kolay bırakmayacağının mesajını verdi.