Ali Koç’tan Burak Yılmaz sözleri: Eminim kendisi de üzülmüştür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Burak Yılmaz’ın Mesut Özil ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Beyaz TV’ye konuşan Ali Koç, Burak Yılmaz’ın Avrupa’daki başarılarıyla gurur duyduğunu ancak Mesut Özil ile ilgili sözlerinin gereksiz bulduğunu belirtti. Koç açıklamasında, “Burak özelinde konuşmayayım. Onun da başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gereksiz oldu. Kendisi de akşam yatarken üzülmüştür. Küçük bir yıpratma çalışması var ama bunlar Mesut’u daha fazla motive edecektir” sözlerini kullandı.

‘TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR’

Mesut Özil transferinin resmiyet kazanmasına ilişkin ise Koç, “Rüya gerçekleşmek üzere. İmzalar atılana kadar hiçbir şey bitmemiştir.” açıklamasını yaptı.

Ali Koç Fener Ol kampanyasının Mesut Ol olarak değişerek taraftarlarının desteği ile ilgili ise, “Tüylerim diken diken oluyor taraftarımızın kampanyamıza hızlıca cevap vermesine. Tüm kulvarlarda kazandık bu hafta çok mutlu ve heyecanlıyız. Voleybolda derbi galibiyetinden mutluyuz. Mustafa Başkanla ayrı oturttular bizi yan yana oturamadık ama maçtan sonra da biraz sohbet ettik” diye konuştu.

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