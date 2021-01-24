10 parmağında 10 marifet: Nehir Yılmaz

Nehir Yılmaz Houchin… Medya ve iletişim eğitimi aldı ama daha liseyi bitirmeden ‘eko turizm' ilgisini çekti, doğa rehberliği yapmaya başladı. Türkiye'nin hemen her bölgesine alternatif doğa sporları içerikli tur programları organize etti. Ardından otomobil sporlarına ilgisini yöneltti. Otomobil test editörü oldu. Birçok dizi ve reklam filminde dublör sürücülük (stunt driver) yaptı. Daha sonra atlı okçulukla tanıştı. Tam anlamıyla 10 parmağında 10 marifet olan Nehir Yılmaz Houchin, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu…

Nereden geliyor bu araba sevdası?

Yarış için ilk sağ koltuğa oturduğumda sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabiliyordum. Benim otomobile ilgim yarıştıkça gelişti. Yarıştıkça, hızla tanıştım. Hızı kontrol etmek, beni otomobile daha da yaklaştırdı.

En önemli başarılar?

Birçok Türkiye şampiyonluğu ve birinciliği, podyumda Türk Bayrağı'nı sergilediğimiz yurtdışı yarışları… Ve tam 18 yıl boyunca gönül verdiğim bu sporu yapabilmek.

Türkiye’de sporcu kadınların yaşadığı zorluklar var mı?

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın olmak zor! Hatta çocuk, hayvan hatta bazen bitki olmak bile zor. Ancak spora olan ilgi ve bakış açışının değiştiğini görüyor ve hissediyorum. Bu güzel gelişmeyi hem teknolojiye hem yeni nesile borçluyuz. Rallide kadın olmanın tek dezavantajı güç önyargısı. Örneğin rakiplerinizle aranızda saniyeler varken yarış esnasında 25 kiloluk lastiği çok kısa sürede değiştirmeniz gerekiyor. Ancak çoğu erkek sporcudan daha hızlı lastik değiştirdiğimi düşünürsek ortada kadın olmakla ilgili bir fark kalmıyor.

Neden hep co-pilotluk?

Pilot olmayı hiç planlamadım. Ama deneyimledim. 2016 Kocaeli Rallisi'nde pilot koltuğunda yarıştım. Ağaoğlu sponsorluğunda, arkadaşım Duygu Gür co-pilotluğunda yarışı, kadınlar ikincisi olarak bitirdik. Bu benim, ilk ve son pilotluk tecrübem oldu.

Uğraştığın işleri sıraya koyarsan?

Ralli co-pilotu, otomobil test editörü, doğa rehberi, ‘stunt' driver, atlı okçu, doğa sever, hayvan dostu, macera düşkünü, seyahat bağımlısı diyebiliriz!

En tatsız deneyim?

Kazalar işimizin bir parçası. Bu yüzden çok nadir kazalar hariç genelde araç hasarı dışında bir sorun olmuyor. Ancak havada 6 taklayı sayarken yere nasıl düşeceğimi düşündüğüm hoş olmayan anım da yok değil.

Kadına şiddet nasıl önlenebilir?

Bu büyük problemin temelinin aileye dayandığına inanıyorum. Anne, baba ve kardeşler arasındaki iletişim şekillendiriyor karakteri. Çocuklara cinsiyet ayrımcılığından uzak durmayı; çevre, doğa ve hayvanların yaşam haklarına saygı duymayı öğretmeleri öncelikli görev olmalı.

Hangi sporları takip ediyorsun?

Hiç yapmadığım buz patenine hayranlık duyuyorum, fırsat buldukça yarışları izliyorum. Futbol ile aram hiç çok iyi olmadı ama Fenerbahçe taraftarıyım.

YENİ ADRES HAWAİİ

“Benim için şehirde yaşamak hep zor oldu. Yalın ayak basabileceğim toprak, dalından koparabileceğim meyve, yıldızları izleyebileceğim gökyüzü aradım. Hep yeni yerler, yeni kültürler tanımak istedim. Geçen yıl Hawaii'ye geldim. 12 ay hava güneşli ve her yer rengarenk. Sabah sahilde uyuyan fokların arasında yürüyüş yapıp sonrasında rengarenk balık ve deniz kaplumbağaları ile yüzebilir; öğlen ormana gidip papaya, mango, avokado toplayabilir; akşam sahilde yerlilerin danslarını izleyebilirsiniz. Benim gibi doğa rehberi ve aşığı eşim Trey ile burada tanıştım. Kendi şirketimizi kurarak özel içerikli turlar düzenlemeye karar verdik.”