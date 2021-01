1 yıl sonra ringe dönen Conor McGregor nakavt oldu

Geçtiğimiz yıl UFC’yi bıraktığını açıklayan dünyaca ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor rakibi Dustin Poirier’e 2. rauntta nakavt oldu.

1 yıl aradan sonra ilk dövüşünde de Amerikalı Dustin Pourier’le karşılaşmayı kabul eden McGregor büyük bir şoka uğradı. Ringlere müthiş bir şov yaparak dönen Conor McGregor için gece hiç iyi bitmedi. Poirier karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. 32 yaşındaki Amerikalı dövüşçü 6 yıl önce ilk rauntta nakavt olduğu McGregor’u bu kez devirmeyi başardı.

Dünyanın merakla beklediği maç öncesinde rakibi için açıklama yapan McGregor “Poirier iyi bir dövüşçü ama benim seviyemde değil, onu yine saniyeler içinde nakavt edeceğim” demişti. Tartıda şovuna devam eden ve ringlere hızlı bir dönüş yapmayı planlayan McGregor 2. rauntta fırtına gibi esen Poirier’ın güçlü sağ direğiyle yere yığıldı ve nakavt oldu.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan McGregor’ın ringdeki o görüntüsü dün gece sosyal medyanın en çok paylaşılan fotoğrafları arasına girdi. Maçtan sonra salondan koltuk değnekleriyle ayrılan İrlandalı’nın yürümekte bir hayli zorlandığı görüldü.

Dağıstanlı ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov nakavt olan Conor McGregor için maç sonunda yorumda bulundu. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Khabib, ‘Gerçeklikten uzaklaşıp, takımınızı değiştirdiğinizde, sizi şampiyon yapan partnerlerinizi bıraktığınızda ve küçük çocuklarla fikir tartışmasına girdiğinizde başınıza bunlar gelir’ tweetini paylaştı.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

