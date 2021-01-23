Yıldız forvet, Mbaye Diagne’yi bekliyor

Galatasaray, 13 milyon Euro'ya yakın bir maliyetle renklerine kattığı Mbaye Diagne'ye gelen teklifleri değerlendirirken alternatifini de belirlemeye çalışıyor. Ancak sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'te yapılan hatayı bu kez tekrarlamak istemiyor. Gomis'in satılması sonrası bu bölgeye ancak devre arası takviye yapılabilmiş ve sezonun ilk yarısı golcü sıkıntısı çekilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim de önce Diagne'yi elden çıkarmadan önce bir yıldız transferi yapmak istiyor.

ÇİNLİLER DE DEVREDE

Diagne’yi isteyen ise iki kulüp var. İlki Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich Albion… Galatasaray, kiralık anlaşmaya ‘11 gol atarsa zorunlu satın alma devreye girer' maddesi koymaya çalışıyor. Galatasaray'ın haşarı yıldızına bir teklif de Çin'den. Diagne daha önce de bu ülkede oynamıştı ve halen piyasası bulunuyor. Çin kulübü, henüz istenen bonservisi vermese de temaslar devam ediyor.