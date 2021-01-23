Yabancılar 8-3 Türkler

Tarkan Batgün – Haftanın 11’i tamamen matematiksel verilere dayalı. Burada anahtar pası “INDEX” terimi oluşturuyor. Comparisonator karşılaştırma platformu içerisinde tüm parametrelerin ağırlıkları mevcut. Artılar (+) eksilerden (-) çıkınca tüm oyunculara ait bir sıralama algoritması oluşuyor. Bunun 1'incileri de Altın 11'e girmeye hak kazanıyor.

19. HAFTA ANALİZİ

Bu haftanın Teknik Direktörü Abdullah Avcı oldu. Hem de Trabzonspor berabere kalmasına rağmen. Neden derseniz? Başarılı driblingler, başarılı atak aksiyonları, rakip sağda top kazanımlarında birinci; pas parametrelerinin inanması zor olsa da tamamında ligin birincisiydiler (ligde ilk defa tulum çıktı). Maçı kazanamasa da Avcı haftanın teknik direktörü olmayı hak etti. Haftanın oyuncusu ise Atiker Konyaspor'un orta sahası Amir Hadziahmetovic. Hem 6 hem 8 hem de 10 gibi oynayarak Comparisonator INDEX rekoruna yaklaştı.

20. HAFTA ANALİZİ

Sergen Yalçın, Fatih Hoca'yı kıl payı da olsa geçerek Comparisonator takım INDEX'inin en üst noktasına oturdu. Fakat Yeni Malatyaspor'u da unutmamak lazım. Bu hafta Altın 11'e üç oyuncu vererek Cimbom'a gözdağı verdiler. Haftanın futbolcusu Halil Akbunar, goller ve asistlerde haftanın 1'inciliğini kanatlarla paylaşırken, hedefe ulaşan 4 şut ile ligin lideri oldu. Akıllı paslar, başarılı ara paslar ve hedefe ortalar liginde de liderliği alırken rakip sahada kazandığı toplarla “Haftanın Futbolcusu” tacını taktı.