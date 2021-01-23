Transferler müteahhitlerden sorulur!

Süper Lig'de çoğu takım Birleşmiş Milletler gibi. Türk futbolcu destekli Afrika Ligi'ne döndü. 14 yabancı kararını kim verdi? 14 yabancıyı 16 yabancı oyuncuya çıkarırken kime danıştınız? Kime sordunuz? Ve buradaki amaç ne?

1- Normalde Türkiye Futbol Federasyonu bu tür kararı alırken altyapı hocalarına, ligdeki teknik direktörlere ve Şenol Güneş'e sorması gerekir. TFF, Şenol Hoca ile ligde çalışan teknik adamları toplayıp Bu futbolcuları yetiştiren ve bu takımları lige hazırlayın sizlersiniz. Bu işi yapmış ve yaşamış olan kişiler sizlersiniz' diye danışmalıydı.

Bu insanlara sordunuz mu? Fikirlerini aldınız mı? Almadığınızı biliyorum. Peki kime sordunuz? Kulüp başkanlarına… Bu başkanlar enerji, müteahhit, gıda, plastik ve denizcilik gibi faaliyetler yapıp hayatı boyunca futbol oynamamış, bu ülküyü yaşamamış başarılı iş insanlarına futbolu soruyorsunuz. Bunlar da maalesef Türk futbolunu batırıyor.

2- Bu kararın alınmasında akla başka şeyler geliyor. Yoksa menajerlerle ortak çalışan birtakım kulüp başkanlarına iki transfer yaptırıp pandemi sürecinde bozulan ekonomiye biraz daha katkı sağlar mı?” diye… Yöneticiler transferler üzerinden acaba besleniyorlar mı? Buradan menfaat sağlıyorlar mı? Çünkü geçmişte bunun birçok örneğini gördük.

3- Fenerbahçe 16 yabancı, Beşiktaş ve Galatasaray da aynı. Bunların altyapı izleme komiteleri Türkiye'deki bütün yetenekli oyuncuları transfer edip kendi bünyelerinde şans veremedikleri için birçok genç futbolcu daha sonra Anadolu takımlarına giderek psikolojileri bozuluyor ve motivasyonları düşüyor. Üç büyük takım altyapıdan bir oyuncu oynatsın dişimi kıracağım! Trabzonspor ve Altınordu olmasa altyapılardan Türk futboluna futbolcu gelmeyecek. TFF, bunu göremiyor mu?

4- Dünyada başarılı olmuş bütün futbol kulüplerinde A takım ve bütün altyapılarını planlama stratejisini ortaya konması gereken vizyonu ve projeleri o işi yapmış, yaşamış, liyakatlı eski futbolcular ve teknik adamlar yapar. Ama maalesef bizde biraz para kazanan mesleği müteahhitlik, gıda, denizci, enerji fark etmiyor kulübün başına geliyor. ‘Transferi ben yapacağım' diyor. Yanlış transferlerden dolayı hem kulübü üçüncü sınıf futbolcu çöplüğüne çeviriyor hem de ekonomik olarak batırıyor. Borçlandırıyor ve batırıyor.

En kötüsü hem Türk futbolunun geleceğini karartıyorlar hem de birçok Türk futbolcusunun geleceğini yok ediyorlar. Adeta Avrupa'da Türk futbolunun bu kadar başarısız olmasını sağlıyorlar.