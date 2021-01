Süper Lig’de forma giyen Luton Shelton hayatını kaybetti

Süper Lig’de Karabükspor forması altında iki sezon forma giyen Jamaikalı hücum oyuncusu Luton Shelton hayatını kaybetti. ALS hastası olan ve uzun süredir tedavi gören Shelton 35 yaşında aramızdan ayrıldı.

2011-2013 yılları arasında Süper Lig’de 47 maçta 10 gol atan Shelton daha sonra Rusya Ligi’ne transfer olmuştu.

Luton Shelton, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalanmıştı. Rusya takımı Volga'da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

Sosyal medya hesabından en son yeni yıl paylaşımı yapan Jamaikalı oyuncu eşiyle olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, “2020 eminim herkes için bir meydan okumaydı ama dürüst olmak gerekirse başardığım için şükürler olsun. Bir yılı daha önümüzde görmek bana gelecek yıllara meydan okuma motivasyonu veriyor çünkü eminim geçen yıldan daha kötü olamaz. Burada olduğum için mutluyum çünkü bazen benim tarafım karanlık oluyor. Teşekkürler eşim ve herkese mutlu yıllar” ifadelerine yer vermişti.

Shelton'un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika olmak üzere tüm sevenleri ve forma giydiği takımları sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları yayınladı.

Sheffield United is saddened to hear reports in the Caribbean about the passing of our former striker, Luton Shelton, aged just 35.

RIP, Luton. pic.twitter.com/J19at5aqfI

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 22, 2021