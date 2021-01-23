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Sergen Yalçın fırtınası

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, fark yaratmaya devam ediyor. Başarılı teknik adam, 36 maçta 23 kez kazanıp 4 beraberlikle 2.08’lik puan ortalamasını yakaladı.

Güncellenme: 10:28, 23/01/2021
Haberler Beşiktaş
Sergen Yalçın fırtınası

Son 8 maçta 7 galibiyet alarak ligin zirvesindeki yerini koruyan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın fırtınası var. Siyah-beyazlılarda göreve geldiği zaman akıllarda birçok soru işareti bırakan Yalçın, bu sezon fark yaratmaya devam ediyor.

Doğru rakip analizi ve oyun taktikleriyle göze hoş gelen futbol oynatan 48 yaşındaki teknik adam, Kartal'ın başında çıktığı 36 maçta 23 galibiyet ve 4 beraberlikle 2.08 puan ortalaması yakaladı. Yalçın, futbolculuğunda 3 lig şampiyonluğu gördüğü Beşiktaş'ta teknik adam olarak aynı zafere ulaşmanın bir hayal olmadığını gösterdi.

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