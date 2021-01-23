Roma nefes kesen maçta son dakika golüyle kazandı

İtalya Serie A’nın 20. haftasında Roma evinde Spezia ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Roma 4-3’lük skorla kazandı. Tam 7 golün atıldığı nefes kesen maçta galibiyet 90+2’de atılan golle geldi.

Roma 17’inci dakikada Borja Mayoral ile perdeyi açtı. Spezia 24’te Roberto Piccoli ile eşitliği yakaladı. 52’de bir kez daha sahneye çıkan Mayoral takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. 3 dakika sonra Karsdrop ile bir gol daha bulan Roma farkı 2’ye çıkarıp takımını rahatlattı ancak Spezia pes etmedi. 59. dakikada Farias ve 90+1’de Verde ile peş peşe 2 gol bulan konuk ekip bir anda maçı beraberliğe getirdi.

LİGDE RÖVANŞI ALDILAR

Ancak 90+2’de Pellegrini ile 4’üncü golü bulan Roma son nefeste 3 puanı kurtarmış oldu.

Hafta arasında kupa maçında Spezia’ya elenen Roma, böylece ligde rövanşı almış oldu. Öte yandan Roma’da teknik direktör Fonseca ile tartışan Edin Dzeko kadro dışı bırakıldı ve karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Roma puanını 37 yaparken, 3 maç sonra yenilen Spezia 18 puanda kaldı.

Serie A’nın 20. haftasında Roma evinde Verona ile karşılaşacak, Spezia ise evinde Udinese’yi ağırlayacak.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (Süper Lig 21. hafta)