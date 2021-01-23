MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-1 Çaykur Rizespor (Süper Lig 21. hafta)

Süper Lig’de 21. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çaykur Rizespor’u konuk etti.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir’in kazanamama serisi 3 maça çıktı.

Konuk ekip Çaykur Rizespor’un golünü 49. dakikada penaltıdan Samudio attı. Ev sahibi Başakşehir’in sayısını ise 64. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu.

Başakşehir gelecek hafta Hatayspor’u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

RAFAEL MAÇA DEVAM EDEMEDİ

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada turuncu-lacivertlilerin başarılı sağ beki Rafael, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 30 yaşındaki oyuncu, dakikalar 35'i gösterdiğinde kenara geldi ve yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya görev almaya başladı. Böylelikle Muhammed, Süper Lig'de ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymiş oldu.

OKAN BURUK’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir, ilk 11’de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor’a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11’ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı. Medipol Başakşehir’de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba’nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11’de görev yaptı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.