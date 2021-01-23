SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

Formda Trabzonspor, ligde 3 maçtır puana hasret olan Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arıyor...

Güncellenme: 15:15, 23/01/2021
Haberler Futbol
CANLI | Gençlerbirliği-Trabzonspor

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maçın başlama saati 16.00.

Ligde oynadığı son 7 maçta 16 puan toplayan bordo-mavililer, üst üste 3 yenilgi alan rakibini deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği 19 puanla 18. sırada, Trabzonspor ise 30 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Sio

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gençlerbirliği süper lig trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:15:00,