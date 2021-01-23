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Sözcü

Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru, İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Güncellenme: 09:15, 23/01/2021
Haberler Futbol

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul’a geldi. Onyekuru, Fransa’nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.

Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Genç futbolcu, tekrar Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:09:08,