Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ayakta alkışlanan görüntü

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 22-25, 22-25 ve 21-25'lik setler sonunda 3-0 Fenerbahçe kazandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı lacivertli yöneticiler birlikte izledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan Kadınlar Voleybol maçı sonrası, her iki takımı oyuncuları birbirlerini müthiş mücadele nedeniyle alkışladılar.

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Maçı tribünde takip eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sporcuların bu davranışına ayakta alkışlayarak karşılık verdi. İki başkan da maç sonu selamlaşarak dostluk görüntüsü verdi.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

GALATASARAY HDI SİGORTA: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Aydın İlkin, Nilay Karaağaç, Elifsu Eriçek)

FENERBAHÇE OPET: Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

SETLER: 22-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 89 dakika (30, 33, 26)