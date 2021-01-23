Fenerbahçe Bright Osayi Samuel transferini açıkladı…

Fenerbahçe, gelecek sezon için anlaşmaya vardığı Osayi-Samuel’in Ocak ayında gelmesi için kulübü QPR ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transferin detaylarını açıklayan sarı lacivertli kulüpte şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, futbola İngiltere'nin Blackpool takımının altyapısında başladı. 2017 yılında bir diğer İngiliz ekibi QPR'ın altyapısına transfer olan Nijeryalı kanat oyuncusu, 2017 yılından beri aynı takımın formasını giymekte.

23 yaşındaki futbolcunun kulübü Queens Park Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Transfermarkt verilerine göre; Nijeryalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında.

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