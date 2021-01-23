Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba’ya transfer olan Junior Fernandes’i kadrosuna kattı.

32 yaşındaki sol açık sözleşmesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden de geçti. Şilili futbolcu Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan ve CEO Mustafa Eröğüt de yer aldı. Daha önce Alanyaspor’da da oynamış olan tecrübeli futbolcu, Başakşehir’de 9 numaralı formayı giyecek.