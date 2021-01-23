Başakşehir İrfan Can Kahveci pazarlığında Galatasaray’a 2 teklif sundu

Galatasaray’da transfer gündeminin bir numaralı ismi olan İrfan Can Kahveci için yapılan ilk görüşmenin detaylarına Sözcü Skor ulaştı…

25 yaşındaki milli futbolcu için Başakşehir Kulübü’nden transfer görüşmesi için talepte bulunan Galatasaray’ın kurmayları, Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp binasında ağırlandı.

Sarı kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın Başakşehir yönetimiyle yaptığı transfer pazarlığında İrfan Can Kahveci için masaya iki seçenek koyuldu.

12 MİLYON EURO İSTEDİLER

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Galatasaray cephesinin sunduğu alternatifli tekliflere karşılık Başkan Göksel Gümüşdağ, İrfan Can’a karşılık düşünülen rakamları net bir şekilde açıkladı.

Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlerken bu rakamın ödenmesi halinde oyuncunun transferine onay verileceğini belirtti. Turuncu lacivertlilerin 1 numarası diğer bir seçenek olarak; 10 milyon Euro + Emre Kılınç teklifini iletti.

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UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için istenen rakam sonrası geri adım attı. Başakşehir’den indirim talep ederek toplantıdan ayrılan sarı kırmızılıların konuyu değerlendireceği ve pazarlık aşamasını gelecek cevaba göre belirleyeceği öğrenildi.