Ali Koç, Mesut Özil’in imzası için gün verdi

Fenerbahçe Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu’nda üyelerden gelen soruları yanıtlayan ve açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, Mesut Özil’in imza töreni için Salı gününü işaret etti. Başkan Koç ayrıca Mesut’un corona testinin negatif çıktığını açıkladı.

İngiltere’den geldiği için pandemi nedeniyle Pazar gününe kadar kaldığı otelde karantina altında kalacak olan Mesut Özil için Ali Koç’un sözleri şöyle;

“Başka kulüpler de istedi ama Mesut Özil’in gönlü bizdeydi. Mesut’un sakatlık durumu yok. İngiltere’deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil’in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, ‘3-4 hafta sürer’ demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü Salı günü planlıyoruz.”

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