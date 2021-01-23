Ali Koç: Yaklaşım değişene kadar gerginlik devam edecektir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil’in sarı-laciverti forma altında sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu göstereceğini ifade ederken, Galatasaraylı futbolcu Omar’ın yılbaşı akşamı yaşadığı kazayı duyunca içlerinin parçalandığını dile getirdi. Koç, Teknik Direktör Erol Bulut’un her zaman arkasında durduklarını söylerken, eski başkan Aziz Yıldırım ile de bir sıkıntıları olmadığını belirtti.

Koç, Süper Lig yayıncısı BeIN Sports ile aralarında olan gerginlik hakkında, “Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taşmıştır. Bu kaçıncı hareketleri? Kendi imkanlarımız çerçevesinde, sonuna kadar bu tavır ve yaklaşım değişene kadar gerginlik devam edecektir. Yayıncı kuruluşla ilgili o kadar şey üst üste yaşanıyor ki buna tesadüf dememiz mümkün değil. Genel şikayetlere baktığımız zaman burada bir sıkıntı var. Üç maymunu oynayarak bu sorunu çözemeyiz. Bizim kişilerle, kurumlarla hiçbir sıkıntımız yok. Oraya çöreklenmiş bir yapıyla sıkıntımız var. Bu çekişme ve gidişat kimseye fayda sağlamaz. Özür yazısı son derece cılız. Bizi kesmez o, söyleyeyim. Özür yazısının açıklandığı saat ise kara mizah. O da mı hata? Belki o da hatadır, bilmiyorum. Bu kadar çok hata yapan adam da çalıştırmayın.” dedi.

Ali Koç, yılbaşı gecesi evinde kaza geçiren ve geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Omar Elabdellaoui için, “Galatasaraylı futbolcu Omar’ın kazasını duyar duymaz açıklamamız yaptık, genç çocuk sahibi biri olarak olayı duyduğumuz zaman içimiz parçalandı. Bu konunun özelinde bir ziyaretimiz olmadı ama bu tip jestlerin Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum ve biz de kulüp olarak bu tip adımları her zaman atıyoruz” diye konuştu.

“SADECE SÖZCÜ’YE İLAN VERİYORUZ”

Ali Koç, bir kulüp üyesinin vefat eden kulüp üyelerinin gazetelere ilan verilmemesine dair sorusuna sadece SÖZCÜ gazetesine ilan verildiğini belirtip şu ifadeleri kullandı;

“Yanlışınız var. Bizler vefat eden yüksek divan kurulu üyeleri için gazetelerde ilan vermeye devam ediyoruz. Sadece ilanı verdiğimiz mecra değişti. Artık SÖZCÜ gazetesinde kulübümüz ilanları çıkmaktadır. Burada terk edilmiş bir durum söz konusu değildir. Bu uygulama devam etmektedir.”

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“BÜTÜN TAKIMLARI İLGİLENDİREN BİR KONU”

“Oğulcan’la ilgili bir görüşümü ifade etmiştim. Bu bizi ve bütün takımları ilgilendiren bir konudur. Sahada rekabet ettiğimiz kadar transferde de rekabet ediyoruz. Transferlerin mevzuata ve geleneklere göre yapılmasını, bizim kadar dile getirmeseler de herkes istiyor. Bu konuda henüz bir ceza verilmedi ama bunun yakın takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. Transfer konusu ve yapılış şekli bütün kulüpleri ilgilendirmektedir. Fenerbahçe olarak, konunun takipçisi olacağımızı dile getirdik.”

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“EROL HOCAMIZI GÖREVDEN ALMAK GİBİ EĞİLİMİMİZ OLMADI”

”Biz hocamızın hep arkasında durduk. Sosyal medya önemli ancak iyi okunması gereken bir mecra. Biz alacağımız kararları sosyal medyaya göre kurgulamıyoruz. En küçük bir tökezlemede sistematik bir şekilde üstümüze gelen gruplar var. Bir de samimi olarak bizimle görüşlerini paylaşanlar var. Erol hocamızı görevden almak gibi bir eğilimimiz hiç olmadı. İnşallah hep beraber sezon sonunda muvaffak oluruz.”

“AZİZ YILDIRIM’DAN YANIT ALAMADIK”

”Aziz Yıldırım ile hiç sıkıntımız yok. Kendisiyle iletişim kurmaya çalıştık ama yanıt alamadık. Hepimiz Fenerbahçe’nin başarısı için koşturuyorsak buluşmak bu kadar zor olmamalı.”

“FİNANSAL PROBLEMLER HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ”

”Finansal problemlerimiz henüz çözülmedi. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Gidecek çok yolumuz var ama doğru adımları attığımız bir gerçektir. Umarım bu adımların sonuçlarını camiamız gelecekte görür.”

“ELEKTRONİK GENEL KURUL İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK”

”2018’in Haziran ayında burada bir seçim yaptık. 22-23 bin kişinin üzerinde insan sahaya girip çıktı. Sonrasında sahayı toparlamak zaman aldı. Bundan sonra yoğun bir genel kurulu stadyumda yapmayı düşünmüyoruz. Bu bağlamda çalışmalar yaptık. Bir de Covid-19 gelince biliyorsunuz genel kurullar yapılamıyor. Galatasaray seçim yapmak istedi, izin alamadı. Aşı hayatımıza giriyor ama şartlar ne kadar değişecek bilmiyoruz. Seçim zamanı geldiğinde normalleşmeye ulaşacak mıyız, belli değil. Biz elektronik genel kurul yapılması için çalışmalar yaptık. Bu istendiği takdirde Haziran ayına yetişebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak bu tür derneklerin artık elektronik genel kurula geçmesi gerekiyor. Bu çağın imkanları bunu mümkün kılmak için çok uygun. Biz gerekli başvuruları yaptık, top artık devletimizde. Bu formata geçmek mümkün.”

Birçok üyenin sorularına cevap veren Ali Koç, kapanışı ise “Sağlıklı, mutlu ve keyifli bir şekilde bir araya geleceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Zaman çok hızlı ilerliyor. Yeni yılın ilk ayı bitmek üzere. Güzel bir yıl olsun. Ve Erol Bey, Fenerbahçe şampiyon olsun…” sözleriyle yaptı.