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Sözcü

Süper Lig’de 21. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de heyecan 21. hafta ile devam edecek. Oynanacak 10 maçta düdük çalacak hakemler açıklanırken, lider Beşiktaş'ın Göztepe ile Pazar günü oynayacağı mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Güncellenme: 11:59, 22/01/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de 21. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

23 OCAK CUMARTESİ

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor / Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk

24 OCAK PAZAR

13.30 Konyaspor-Antalyaspor / Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray / Ali Palabıyık

16.00 Denizlispor-Karagümrük / Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Göztepe / Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Hatayspor / Fırat Aydınus

25 OCAK PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa-Sivasspor / Mert Güzenge

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor / Alper Ulusoy

19.00 Alanyaspor-Ankaragücü / Cüneyt Çakır

süper lig