Süper Lig’de 21. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor / Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor / Ümit Öztürk
13.30 Konyaspor-Antalyaspor / Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray / Ali Palabıyık
16.00 Denizlispor-Karagümrük / Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Göztepe / Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK-Hatayspor / Fırat Aydınus
16.00 Kasımpaşa-Sivasspor / Mert Güzenge
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor / Alper Ulusoy
19.00 Alanyaspor-Ankaragücü / Cüneyt Çakır