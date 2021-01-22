SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Süper Lig puan durumu: Beşiktaş koltuğunu korudu, Fenerbahçe yara aldı

Süper Lig 20. hafta maçları ardından Beşiktaş haftayı liderlik koltuğunda tamamladı. Geçtiğimiz hafta zirveye ortak olan Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanın berabere kalarak zirvenin iki puan gerisine düştü. Denizlispor'u 6-1 ile geçen Galatasaray ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını kapatırken, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Güncellenme: 08:25, 22/01/2021
Haberler Futbol
Süper Lig puan durumu: Beşiktaş koltuğunu korudu, Fenerbahçe yara aldı

Haftalar geçtikçe heyecanın arttığı Süper Lig’de lider Beşiktaş koltuğunu korumayı başardı. Galibiyet serisi ile yola devam eden Fenerbahçe’ye Sivasspor “dur” dedi. İşte Süper Lig 20. hafta ardından oluşan puan durumu;

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI

23 OCAK CUMARTESİ

16.00 Gençlerbirliği – Tranbzonspor

19.00 Medipol Başakşehir – Çaykur Rizespor

24 OCAK PAZAR

13.30 İttifak Holding Konyaspor – Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor – Galatasaray

16.00 Yukatel Denizlispor – Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş – Göztepe

19.00 Gaziantep – Atakaş Hatayspor

25 OCAK PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa – Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor

19.00 Aytemiz Alanyaspor – MKE Ankaragücü