Süper Lig puan durumu: Beşiktaş koltuğunu korudu, Fenerbahçe yara aldı

Haftalar geçtikçe heyecanın arttığı Süper Lig’de lider Beşiktaş koltuğunu korumayı başardı. Galibiyet serisi ile yola devam eden Fenerbahçe’ye Sivasspor “dur” dedi. İşte Süper Lig 20. hafta ardından oluşan puan durumu;
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI
23 OCAK CUMARTESİ
16.00 Gençlerbirliği – Tranbzonspor
19.00 Medipol Başakşehir – Çaykur Rizespor
24 OCAK PAZAR
13.30 İttifak Holding Konyaspor – Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor – Galatasaray
16.00 Yukatel Denizlispor – Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş – Göztepe
19.00 Gaziantep – Atakaş Hatayspor
25 OCAK PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa – Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor
19.00 Aytemiz Alanyaspor – MKE Ankaragücü