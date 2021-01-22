Son dakika… Galatasaray Onyekuru transferini KAP’a bildirdi

Galatasaray uzun süredir kadroya katmak istediği Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı… Galatasaray, satın alma opsiyonu şartı ile Monaco ile anlaştı. Nijeryalı oyuncunun gece 04.00’te İstanbul’da olacağı bildirildi.

Galatasaray Kulübü Onyekuru transferini KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Daha önce Galatasaray’a 2 sezon kiralık olarak forma giyen Onyekuru, 56 maçta 17 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Onyekuru’nun İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçirileceği ve ardından pazartesi günü imzaların atılacağı öğrenildi.

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Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği Henry Onyekuru'nun transferi bir tek imzaya kaldı. Yaklaşık bir aydır transferi için çaba harcanan Nijeryalı kanat oyuncusu, satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralanacak.