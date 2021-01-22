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Sözcü

Sivassporlu Armin Derlek, NK Aluminj’e kiralandı

DG Sivasspor’un genç futbolcusu Armin Derlek, Slovenya Ligi ekiplerinden NK Aluminj’e sezon sonuna kadar kiralandı.

Güncellenme: 21:44, 22/01/2021
Haberler Futbol
Sivassporlu Armin Derlek, NK Aluminj’e kiralandı

Sivasspor'da bu sezon forma şansı bulamayan ve sadece idmanlara çıkan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Derlek, NK Aluminj ile anlaştı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar NK Aluminj'de forma giyecek.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Armin Derlek’in Slovenya Ligi ekiplerinden NK Aluminj’e sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır” denildi.

DG Sivasspor NK Aluminj sivasspor