Mesut Özil yetmez!

Ligimiz, Türk futbolcu destekli Afrika ligine döndü. Yabancı kontenjanı arttıkça ligimizdeki kaliteli oyuncu sayısı düştü. Üçüncü sınıf futbolcularla birlikte maalesef Avrupa'da tarihin en başarısız dönemini yaşamaktayız. Ligimizdeki futbol kalitesi ve takımların seviyesi maalesef her geçen gün aşağıya düşmektedir.

TFF'ye sormak istiyorum, 14 yabancı futbolcu kararını verirken hangi hocaya ve teknik adama danıştınız? 14 yabancıyı 16 yabancıya dönüştürürken teknik direktörlere sordunuz mu? Hatta Milli Takım antrenörü Şenol Güneş'e sordunuz mu? Ben merak ediyorum. Yani kulüp başkanlarına sormuşsanız bu işi yapmayan, yaşamayan müteahhite, turizmciye, tekstilciye soruyorsunuz ama futbol adamlarına sormuyorsunuz. Sizleri kutlamak lazım. Türk futbolunun geleceğini ancak böyle bitirebilirsiniz.

Müsabakaya gelince Erol hoca da şaşırmıştır. 18 tane transfer sezon başı, 3 tane devre arası ve takım 11 kişi sahaya çıkacak. Erol hoca kimi oynatsın. Nasıl bir takım kursun, bunda nasıl istikrar sağlasın?

Sahaya çıkan ilk 11 ile uygulamaya çalıştığı taktik bağdaşmıyor. Ve bu yüzden Fenerbahçe pozisyon üretemiyor. Eğer sahaya Thiam ve Samatta ile çıkacaksan 4-4-2 oynayacaksın. Thiam sol dışta olmaz. Orada Caner'in oynaması lazım. Sağ ön Valencia, sol önde de Caner çift santrfor Thiam ile Samatta oynar.

Bunların arkasında Gustavo varsa Ozan Tufan ve Pelkas oynar. Fenerbahçe 21 transfer yapmasına rağmen oyuncu kalitesi olarak hala Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisindedir. İyi ki Mesut Özil'i aldı. Şimdi Mesut'un pas atacağı savunma ile kaleci arasına derin ve delici koşu yapacak Burak Yılmaz özelliklerinde bir santrfora ihtiyacı var. Bu özellikte bir forvet olmazsa Mesut transferi hiçbir işe yaramaz.