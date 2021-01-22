Liverpool’a büyük şok… Tarihi zafer

Premier Lig’in 19. haftasında Anfield Road, tarihi bir maça tanıklık etti. Son şampiyon Liverpool, sahasında konuk ettiği Burnley’e 1-0 mağlup oldu. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un hücum hattında yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı maçta aldığı risk, pahalıya patladı. Tarihi bir yenilgi alan Liverpool, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Salah ve Firmino’nun yedek başladığı maçta Origi, Shaqiri gibi isimlerin forvet hattında ilk 11’de başladığı maçta Liverpool, maç boyunca rakibinden üstün bir oyun sergilese de, 27 şut girişimin çoğunda kaleyi bulmayı başaramadı. Ev sahibi ekip, kaleyi bulan 6 şutunda ise son yıllarda performansı ile dikkat çeken kaleci Pope’u geçmeyi başaramadı. Burnley ise yüzde 28 topa sahip olduğu ve 4’ü isabetli toplam 6 şut çekebildiği karşılaşmadan galip ayrıldı.

23 NİSAN 2017’DEN BU YANA İLK KEZ…

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Klopp, ikinci yarıda skoru değiştirmek için 57. dakikada Firmino ve Salah’ı oyuna aldı. Ancak iki yıldızın oyuna girmesi bile Liverpool’un gol atmasını sağlayamadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan rakibi karşısında peş peşe pozisyonlar bulan Liverpool, gol atmayı beklerken hiç beklenmedik bir anda kalesinde golü gördü.

Karşılaşmada 83. dakikada oynanırken kazanılan penaltıda topun başına geçen Barnes, Burnley’i tarihi galibiyete taşıyan golü kaydetti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran konuk ekip, güçlü rakibini uzun bir aradan sonra sahasında mağlup eden takım oldu. Premier Lig’de 68 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Liverpool, Anfield Road’da bir lig maçında en son 23 Nisan 2017’de Crystal Palace’a 2-1 yenilmişti.

Burnley de 1974 yılında bu yana ilk kez Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu galibiyetle Burnley puanını 19’a yükseltirken, Liverpool 34 puanda kaldı.

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