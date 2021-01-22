Japonya’da halk Olimpiyat’a karşı çıkıyor ama…

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Tokyo Olimpiyatları’nın bu yıl kesinlikle düzenleneceğini açıkladı.

Suga, yaptığı açıklamada “İnsanlığın virüsü yeneceğinin kanıtı olarak güvenli ve emniyetli bir olimpiyat oyunları gerçekleştirmeye kararlıyım” dedi. Tokyo Valisi Yuriko Koike de iptal veya ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.

Son anketler, Japon halkının yüzde 80’inin oyunların bu yıl yapılmasına karşı çıktığını gösteriyor. 24 Temmuz-9 Ağustos 2020’de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021’e ertelenmişti. , İLGİLİ HABER İbrahim Çolak Sözcü`ye konuştu: Olimpiyat altınını şansa bırakamam