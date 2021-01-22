Hulk’un Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu

Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai SIPG ile 4.5 yıllık sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Brezilyalı Hulk, Beşiktaş’ın gündeminde…

Shanghai SIPG formasıyla çıktığı 145 maçta 76 gol atıp 54 asist yapan Hulk, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllık sözleşme için 4.5 milyon Euro talep etti. Ancak ekonomik şartlar nedeniyle bu ücreti fazla bulan yönetim, oyuncunun istediği maaşta indirim yapması halinde somut adım atacak.

Siyah-beyazlıların temasta olduğu 34 yaşındaki Brezilyalı sağ kanatta oynarken, zaman zaman santrforda da görev aldı. Çin macerası öncesinde Zenit, Porto, Tokyo Verdy gibi takımların formasını giyen Hulk; 573 maçta 303 gol sevinci yaşayıp, 178 asist yaptı.

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KOCADAĞ: HULK’LA TEMASIMIZ OLDU

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk'la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz” ifadelerini kullanmıştı.