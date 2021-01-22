Halil Dervişoğlu Galatasaray ile görüşmek için İstanbul’a geldi

Galatasaray transferde atağa kalktı… Santrfor bölgesine takviye yapmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar bir süredir görüşme halinde olduğu Brentford'un genç golcüsü Halil Dervişoğlu’nu İstanbul’a getirdi. 8 Aralık 1999 Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu aynı zamanda Ümit Milli Takım forması da giyiyor.

Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'dan İngiltere Championship ekiplerinden Brentford’a 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcunun kulübü ile anlaşan Galatasaray oyuncu ile son görüşmeleri yapmak için milli yıldızı İstanbul’a davet etti. Sarı kırmızılılar Halil Dervişoğlu ve kulübü ile transfer görüşmelerinin başladığını KAP’a bildirdi. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını terletecek 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ve Twente’de toplam 12 resmi maçta görev alıp; 1 gol attı, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/NCa9cnV8SD — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 22, 2021

Menajeri ile birlikte akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inen Halil’in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı belirtiliyor.

TWENTE’DE FORMA ŞANSI BULAMADI

Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım’a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford’a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente’ye kiralanmıştı.

Twente’de forma şansı bulamayan oyuncu, Hollanda ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford’a geri döndü. Bu sezon Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

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