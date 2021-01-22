Göztepe, Mossoro ile yollarını ayırdı

Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro'ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Göztepe formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

İzmir temsilcisi, dün de Guilherme ile yolları ayırmıştı.