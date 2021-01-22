Galatasaray’da Şener ve Oğulcan salon çalışmalarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda son lig karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas drilleri ve pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından salonda çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Malatya’ya giderek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.