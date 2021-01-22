Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Sinan Gümüş takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.30'da başladı. Sivasspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi.

Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 23 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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